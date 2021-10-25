На время нерабочих дней в Мурманской области в школах объявляются каникулы

Школьники в Мурманской области уходят на осенние каникулы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 30 октября по 7 ноября в России объявлены нерабочие дни. В Мурманской области они также вводятся, и пока продлеваться не будут.

- В школах на это время объявляются каникулы, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Детские сады будут работать в режиме дежурных групп.

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