Для посещения общественных мест в Мурманской области вводят QR-коды

Для посещения общественных мест в Мурманской области теперь вводят QR-коды. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурманской области не будут вводить локдаун на время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Различные общественные и культурные места продолжат работать, однако пускать туда будут не всех.

В регионе вводится система QR-кодов. Получить их могут привитые жители Мурманской области через Госуслуги. Альтернативой может послужить справка о перенесенном в течение полугода коронавирусе или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за три дня до предъявления.

Без QR-кода, справок или ПЦР-теста нельзя будет посетить кафе, театры, кинотеатры, филармонию, библиотеки и т.д.

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