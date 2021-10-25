Продление нерабочих дней в Мурманске в 2021 году: до какого числа будет действовать режим самоизоляции

Жителей Мурманской области ждут нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 30 октября по 7 ноября в России вводятся нерабочие дни, которые нужны, чтобы перейти через очередной пик пандемии. Касаются они и Мурманской области. Рассказываем, сколько не будут работать жители Мурманска и региона.

- Оснований продлевать нерабочие дни пока нет, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Также в Мурманской области пока не будут вводить локдаун.

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