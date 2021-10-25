Андрей Чибис: Оснований вводить локдаун нет

Андрей Чибис сообщил, что локдаун в Мурманской области пока не вводится.

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис прокомментировал нерабочие дни, которые вводятся в стране с 30 октября по 7 ноября. По словам главы региона пока продлевать их не намерены.

- Оснований вводить локдаун нет. Но всякое может быть: если ситуация кардинально ухудшится, то ограничительные меры ужесточим, - сообщил Андрей Чибис.

В регионе в нерабочие дни продолжат работать кафе, кинотеатры, театры, библиотеки и т.д.

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