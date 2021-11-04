Число заболевших коронавирусом в Мурманской области превысило 80 тысяч человек

Число заболевших коронавирусом в Мурманской области с марта 2020 года превысило отметку в 80 тысяч человек.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Число заболевших коронавирусом в Мурманской области с марта 2020 года превысило отметку в 80 тысяч человек. По последним данным от оперативного штаба при правительстве региона от 4 ноября 2021 года, COVID-19 диагностировали у 80 057 человек.
Болезнь забрала жизни 2357 северян, выздоровели 60 440, а на лечении находятся 17260 человек.
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