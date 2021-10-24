Завершен ремонт дороги "Лотта"

На "Лотту" потратили 4,5 миллиона евро. Фото: Алексей БУЛАТОВ

36 месяцев ушло на воплощение международного проекта по обустройству и ремонту автодороги «Лотта». В нем были задействованы Мурманскавтодор, АНО «Центр управления проектами» и Центр транспорта, экономики и окружающей среды Лапландии (Финляндия).

- Выполнен ремонт 101-165 километров. Наиболее опасные участки автодороги обустроены дорожным ограждением барьерного типа. Произведен демонтаж поврежденного и установка оцинкованного металлического барьерного ограждения с уровнем удерживающей способности У3 в общем объеме более 16 километров. Грант-контракт по реализации крупного инфраструктурного проекта – «Обустройство и ремонт автомобильной дороги Кола – Верхнетуломский – МАПП «Лотта» был подписан 1 ноября 2018 года, - сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Общий бюджет работ составил 4,5 миллиона евро.

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