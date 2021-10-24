Фотограф из Мурманской области стал победителем в конкурсе «СеЗаМ-2021»

Лев Федосеев победил в номинации «Кадры решают все».

Фотокорреспондент «Мурманского вестника» Лев Федосеев победил в конкурсе «СеЗаМ-2021». Жюри оценило его снимок «Олений хоровод», сделанный в Ловозеро, он стал лучшим в номинации «Кадры решают все» (лучшая фотография (фотосерия) в СМИ).

- Ежегодно на суд опытного жюри, возглавляемого главным редактором газеты «Московский комсомолец», членом совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Павлом Гусевым, поступает свыше 500 работ со всех регионов Северо-Запада. Большое Общественное жюри, которым руководит гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, в свою очередь, определяет общественную значимость конкурсных работ, - сообщает Мурманское областное отделение Союза журналистов России.

В 2014 году Лев Федосеев выиграл «СеЗам» за серию фоторепортажей о паруснике «Седов», в 2016-м - с фоторепортажем «Эх, тачанка-северянка!».

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