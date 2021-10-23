Жительнице Апатитов грозит пять лет за кражу забытых в банкомате денег

Мужчина снял деньги, но забыл их взять. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

46-летний житель Апатитов попал в неприятную ситуацию. Он снял в банкомате 20 тысяч рублей, но отвлекся и ушел, забыв их забрать. А когда вернулся, денег уже не было. Тогда мужчина пошел в полицию.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что в помещении, где потерпевший снимал деньги, находилась женщина, которая и забрала забытые купюры, - сообщили в УМВД по Мурманской области.

Ее быстро нашли. Оказалось, что 36-летняя северянка нигде не работает и успела потратить деньги.

В отношении северянки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража), апатитчанке грозит до пяти лет. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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