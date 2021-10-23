У детского садика в Апатитах стая бродячих собак бросилась на девушку

Мужчина отбил девушку у стаи злых собак. Фото: Мария ЛЕНЦ

Около 9.15 утра 22 октября у детского сада №17 на улице Северной в Апатитах стая собак напала на девушку, ее спас прохожий. Об этом рассказали близкие северянки в соцсети.

Местные жители сообщают, что стая не раз вела себя агрессивно.

- Я когда увидел, что на девушку бросилась собака, прыгнул в машину и поехал на эту собаку, сигналя, чтобы отогнать, потом выскочил и начал отгонять, - написал в группе "Подслушано Апатиты" Андрей Еремин.

По его словам, стая бросалась и на него до этого. При этом некоторые из жильцов близстоящих домов наоборот защищают собак и возмущаются, когда их пытаются отловить.

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