Московские врачи осмотрят более 300 тяжелобольных детей из Мурманской области

Специалисты осмотрят свыше 300 детей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

23 и 24 октября в детской поликлинике №4 Мурманска работают специалисты Детской городской клинической больнице им. З.А.Башляевой, за это время они осмотрят более 300 детей из региона с тяжелыми заболеваниями от ДЦП и эпилепсии до проблем с почками. Работа ведется по программе «Область здоровья» Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

- Делегация врачей состоит из 14 человек, в нее входят такие специалисты, как: хирург, ортопед, нефролог, врач ультразвуковой диагностики, офтальмолог, кардиолог, клинический фармаколог, невролог, нейрохирург, педиатр. Участвующие в осмотре дети были предварительно приглашены министерством здравоохранения региона. Многим из них требуется серьезное обследование и длительное лечение, - сообщили в минздраве.

Также 24 октября неонатолог посетит Мурманскую областную детскую клиническую больницу, где его помощь нужна 8 крохам. Тяжелобольных детей, которым потребуется оперативное вмешательство, Национальный центр заберет на лечение в Москву.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

План по вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнен на 54%. Прививку сделала 251 тысяча человек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru