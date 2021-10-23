В Мурманской области зафиксировано максимальное количество смертей от коронавируса за сутки

За последние сутки от коронавируса в Мурманской области умерли 10 человек.
Фото: Иван МАКЕЕВ
По данным регионального оперативного штаба по коронавируса от 23 октября, за последние сутки от коронавируса умерли 10 человек. Это максимальный показатель с начала пандемии в Мурманской области.
До этого антирекорд составлял 9 умерших. Напомним: 28 июля в Мурманской области отметили 17 летальных исходов от коронавируса, но на самом деле днем ранее не были переданы данные, поэтому это показатель за 2 дня.
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