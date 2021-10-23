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Здоровье23 октября 2021 15:26

В Мурманской области зафиксировано максимальное количество смертей от коронавируса за сутки

Covid-19 унес жизни 10 человек
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
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За последние сутки от коронавируса в Мурманской области умерли 10 человек.

За последние сутки от коронавируса в Мурманской области умерли 10 человек.

Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным регионального оперативного штаба по коронавируса от 23 октября, за последние сутки от коронавируса умерли 10 человек. Это максимальный показатель с начала пандемии в Мурманской области.

До этого антирекорд составлял 9 умерших. Напомним: 28 июля в Мурманской области отметили 17 летальных исходов от коронавируса, но на самом деле днем ранее не были переданы данные, поэтому это показатель за 2 дня.

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