В Мурманской области зафиксировано максимальное количество смертей от коронавируса за сутки

За последние сутки от коронавируса в Мурманской области умерли 10 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным регионального оперативного штаба по коронавируса от 23 октября, за последние сутки от коронавируса умерли 10 человек. Это максимальный показатель с начала пандемии в Мурманской области.

До этого антирекорд составлял 9 умерших. Напомним: 28 июля в Мурманской области отметили 17 летальных исходов от коронавируса, но на самом деле днем ранее не были переданы данные, поэтому это показатель за 2 дня.

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