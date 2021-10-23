В ДТП на трассе "Кола" в Мурманской области погиб водитель

Одна из машин улетела в кювет. Фото: МЧС по Мурманской области

Вечером 22 октября на 1405 километре трассы "Кола" произошло лобовое столкновение двух машин, после чего одна из них оказалась в кювете.

- В 18.30 водитель Jeep Grand Cherokee, двигаясь со стороны Печенги, в зоне действия дорожного знака 3.20 "Обгон запрещен" по неустановленной причине допустил выезд на полосу для встречного движения, где столкнулся с движущемся во встречном направлении автомобилем Audi. В результате ДТП водитель Audi скончался на месте, пассажир был доставлен в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

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