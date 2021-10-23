В Оленегорске спасают серую шейку

Для плавания утенку осталось не так много места. Фото: vk.com/pvo51

Жители Оленегорска обеспокоены судьбой утенка, которого заметили на одном из городских водоемов.

- Он же погибнет от холода! - волнуются за малыша местные жители.

Водоем уже почти замерз, остался только небольшой круг воды.

На ум сразу приходит сказка "Серая шейка". Хотя не исключено, что этот утенок не может улететь не из-за сломанного крылышка, а по другой причине. Минувшей зимой утки в Мончегорске не смогли улететь на юг из-за ожирения - так северяне перекормили их хлебом, который им нельзя.

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