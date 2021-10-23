В Апатитах пьяная женщина поджигала квитанции за коммунальные услуги

Апатитчанка жгла коммунальные квитанции под дверями квартир.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Вечером 22 октября к дому №50 на улице Дзержинского в Апатитах подъехали пожарные после поступления сообщения о пожаре на третьем этаже.
- Пожарный расчет встретила женщина с ведром, рассказавшая, что за этот вечер ей дважды пришлось заливать водой огонь в коридоре. По словам обитательницы дома, некая нетрезвая леди вытащила из почтовых ящиков коммунальные квитанции и стала поджигать их под дверями квартир, - сообщает "ХибИнформБюро".
Из-за выходки женщины обгорела дверь. К моменту приезда пожарных поджигательница ушла.
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