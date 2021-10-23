Празднование 77-летния разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье: дата, программа, события

Северянам покажут реконструкцию эпизода Петсамо-Киркенесской операции 1944 года. Фото: Олег ФИЛОНОК

В этом году мы отмечаем 77-летния со дня разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Основные мероприятия пройдут 23 октября. Рассказываем программу празднования.

Митинг и другие мероприятия состоятся в Мурманске на сопке Зеленый Мыс, у мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны»). 12.00 - акция «Выстрел Памяти» (одиночный холостой выстрел из артиллерийского орудия на нижней площадке мемориального комплекса); 12.10 – 12.30 – торжественный митинг, посвященный 77-ой годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, на верхней площадке у Вечного огня; 12.30 – 13.15 – проведение военно-исторической реконструкции эпизода Петсамо-Киркенесской операции 1944 года; 12.30-14.00 – работа полевой кухни; 13.00 – 14.00 - работа тематических площадок (чтение стихов, исполнение песен).

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