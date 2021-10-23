Олень Гоша из Мурманской области снялся в рекламе Hyundai

Олень Гоша стал героем рекламы. Фото: vk.com/loparskaya

Олень Гоша с "Оленьего двора" в Мурманской области стал героем рекламы Hyundai Creta.

- Место съемки - горячо любимая нами площадка на слиянии двух рек: Кица и Кола. Это было очень круто и интересно, - рассказали владельцы Гоша.

Ролик можно посмотреть по ссылке.

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