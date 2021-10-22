Администрация Мурманска: у спиленных деревьев были паразиты и некроз коры

На их месте в следующем году высадят другие деревья и кусты. Фото: Генриэтта ПЕРЬЯН

Не утихают страсти вокруг вырубки зеленых насаждений в Мурманске. 158 деревьев, в том числе 40 тополей в центре, были признаны аварийными.

В администрации города решили еще раз объяснить, почему понадобились радикальные меры. В конце лета сотрудники Полярно-альпийского ботанического сада-института КНЦ РАН им. Н. А. Аврорина исследовали деревья и пришли к выводу, что спасти их нельзя.

- Деревья испытывали колоссальную нагрузку из-за того, что росли в городе: почва под ними была сильно уплотнена, мы нашли глубокие трещины, что плохо для корней. У большинства тополей выявили оголение корней, повреждение коры – дупла, отслаивания, признаки гниения - мицеллярные пленки, - рассказала старший научный сотрудник лаборатории дендрологии кандидат биологических наук Оксана Гончарова.

Еще один минус: V-образные развилки - это значит, что ветки могли легко обломиться. Вдобавок к этому - некроз коры из-за неправильного ухода и паразитов. Все вышеперечисленное эксперты посчитали основанием для того, чтобы зеленые насаждения уничтожить.

На их месте в следующем году высадят новые деревья и кусты.

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