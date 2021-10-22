Участвуй в квесте по Мурманску: третье задание

Мурманский морской торговый порт и "Комсомольская правда" продолжают квест, посвященный столице Заполярья. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманский морской торговый порт и "Комсомольская правда" продолжают квест, посвященный столице Заполярья.

Правила просты: с 4 октября каждую неделю по пятницам мы публикуем задания на сайте и в группе в «ВКонтакте», а по средам - печатаем их в еженедельном выпуске. Ваша задача – найти места, которые мы загадали, и сфотографировать их. Все эти объекты связаны с ММТП или имеют особое значение для города-героя. Присылайте нам фотографии в группу «Комсомолки» в «ВКонтакте», на почту kpmurmansk@phkp.ru или в WhatsApp по номеру 8-991-671-16-33. Наш квест закончится 4 ноября, а после Дня народного единства мы подведем его итоги и наградим победителей.

Задания № 3

1. В октябре 2020 года в Мурманске появилась новая достопримечательность с красивым названием «Паруса мечты». Ее автором стал молодой скульптор из Москвы Владимир Убасев. Монумент открыли в честь 105-летия со дня основания Мурманского морского торгового порта. «Паруса мечты» - это памятник экипажу яхты «Любовь», на которой в 1915-1916 годах проводились геодезические исследования Кольского залива, результатом которых стал выбор места, где в будущем был заложен порт и город Мурманск. Находится монумент в символическом месте. Уже догадались где?

2. Благодаря этому великому советскому ученому был построен Мурманский морской торговый порт (а также Ленинградский, Сочинский, Архангельский, Махачкалинский и другие), а потом родился Мурманск. В сентябре 2020 года открыли бюст портостроителя. Как его зовут и где находится его бюст?

Первые два задания можно посмотреть здесь. Вторые два задания - здесь.

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