В Мурманской области сержант заплатит крупный штраф за поездку в пьяном виде

В апелляционном порядке приговор обжалован не был и вступил в законную силу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сержант, проходящий военную службу в одной из воинских частей ЗАТО Александровск, заплатит крупный штраф за поездку в пьяном виде.

В июне на улице Лунина в Полярном остановили авто. За рулем машины был пьяный сержант. Выяснилось, что мужчина ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию).

- Полярнинский гарнизонный военный суд рассмотрел материалы дела и вынес обвинительный приговор. Учтя наличие малолетних детей у виновного, активное способствование расследованию преступления, а также раскаяние в содеянном, мужчину приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года, – сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

В апелляционном порядке приговор обжалован не был и вступил в законную силу.

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