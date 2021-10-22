Большое родительское собрание в Мурманской области пройдет в октябре в онлайн-формате

Чтобы стать участником родительского собрания, родителям нужно обратиться в свою общеобразовательную организацию и получить прямую ссылку для доступа к трансляции. Фото: Андрей КАРА

Для родителей учеников 11-х и 12-х классов региональное родительское собрание пройдет в онлайн-формате. 29 октября его проведет и. о. министра образования и науки Мурманской области Татьяна Ларина. Трансляция начнется в 17.30.

- На классном часе речь пойдет об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, итогового сочинения (изложения), а также о возможности создания специальных условий на экзаменах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, учитывающих их состояние здоровья. Также будут получены ответы на вопросы, связанные с подготовкой к единому государственному экзамену, – сообщили в министерстве образования и науки Мурманской области.

Чтобы стать участником родительского собрания, родителям нужно обратиться в свою общеобразовательную организацию и получить прямую ссылку для доступа к трансляции.

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