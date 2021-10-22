Большое родительское собрание в Мурманской области пройдет в октябре в онлайн-формате

Чтобы стать участником родительского собрания, родителям нужно обратиться в свою общеобразовательную организацию и получить прямую ссылку для доступа к трансляции.
Фото: Андрей КАРА
Для родителей учеников 11-х и 12-х классов региональное родительское собрание пройдет в онлайн-формате. 29 октября его проведет и. о. министра образования и науки Мурманской области Татьяна Ларина. Трансляция начнется в 17.30.
- На классном часе речь пойдет об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, итогового сочинения (изложения), а также о возможности создания специальных условий на экзаменах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, учитывающих их состояние здоровья. Также будут получены ответы на вопросы, связанные с подготовкой к единому государственному экзамену, – сообщили в министерстве образования и науки Мурманской области.
Чтобы стать участником родительского собрания, родителям нужно обратиться в свою общеобразовательную организацию и получить прямую ссылку для доступа к трансляции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
План по вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнен на 54%. Прививку сделала 251 тысяча человек (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru