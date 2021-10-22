Три миллиона рублей перевел житель Мурманска мошенникам

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ – «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Фото: Антон ЗАБИРОВ

После разговора с мошенниками 51-летний житель Мурманска лишился почти трех миллионов рублей.

Северянину позвонил неизвестный и представился сотрудником безопасности банка. Он сообщил, что после утечки баз данных клиентов на его имя якобы пытаются оформить кредит и одобрение на получение денег от банка уже получено.

- После мужчине рекомендовали самостоятельно оформить новую заявку на кредит «в целях сохранения денег и их дальнейшего перевода на более безопасный счет». Мужчина выполнил требования и перевел на указанный счет 2 миллиона 825 тысяч рублей. После этого телефон собеседника был отключен. Только потом северянин понял, что стал жертвой мошенников, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Удалось установить, что звонок потерпевшему поступил с телефона, зарегистрированного в Кемеровской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

План по вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнен на 54%. Прививку сделала 251 тысяча человек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru