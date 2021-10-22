Выстреливший в противников из пистолета житель Кандалакши предстанет перед судом

Инцидент произошел в июне. 29-етний мужчина находился у дома на улице Пронина. Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Кандалакши предстанет перед судом за стрельбу из травматического пистолета. Инцидент произошел в июне. 29-летний мужчина находился у дома на улице Пронина. Он был пьян и стал участником конфликта с четырьмя незнакомыми людьми.

- Северянин решил запугать противников и угрожал им убийством. Он достал из багажника своего автомобиля многозарядный травматический пистолет и направил на людей. После кандалакшанин выстрелил вверх и дважды в землю, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Этим северянин не ограничился. На глазах у очевидцев он выстрелил в ногу одному из противников. Пострадавший попытался оказать сопротивление и обезвредить нападавшего, завязалась борьба. В какой-то момент раненый мужчина прижал стрелявшего к земле и удерживал его руку с оружием. Но последний вырвался и дважды выстрелил в грудь и живот потерпевшему. Раненого с проникающими огнестрельными ранениями брюшной полости госпитализировали.

Мужчину задержали. На него завели уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного из хулиганских побуждений, с применением оружия». Во время следствия он признал вину полностью. В ближайшее время северянин предстанет перед судом. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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