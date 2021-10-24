За сутки в Мурманской области 231 человек заболел коронавирусом

Выздоровели 57 829 северян, на лечении остаются 16 5624 пациента. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 24 октября 2021 года, за последние сутки 231 человек узнал о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 77 167 человек, количество летальных исходов - 2264 (+8 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+70, всего 36951), Мончегорск (+34, всего 6203) и Оленегорск (+29, всего 4250).

Выздоровели 58 154 северяна, на лечении остаются 16 749 пациентов.

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