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Здоровье23 октября 2021 19:38

За сутки в Мурманской области 237 человек заболели коронавирусом

Мы собрали для вас последние новости по коронавирусу на 23 октября 2021 года
Ника СВЕТЛОВА
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Выздоровели 57 829 северян, на лечении остаются 16 5624 пациента.

Выздоровели 57 829 северян, на лечении остаются 16 5624 пациента.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 23 октября 2021 года, за последние сутки 237 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразилось ковидом 76 936 человек, количество летальных исходов - 2256 (+10 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+69, всего 36881), Мончегорск (+35, всего 6169) и Оленегорск (+31, всего 4221).

Выздоровели 58 014 северян, на лечении остаются 16 666 пациентов.

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