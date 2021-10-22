За сутки в Мурманской области 228 человек заболели коронавирусом

Выздоровели 57 829 северян, на лечении остаются 16 5624 пациента. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 22 октября 2021 года, за последние сутки 228 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 76 699 человек, количество летальных исходов - 2246 (+9 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+66, всего 36812), Мончегорск (+28, всего 6134) и Кандалакшский район (+12, всего 5519).

Выздоровели 57 829 северян, на лечении остаются 16 624 пациента.

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