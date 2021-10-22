Житель Мурманска устроил дебош на АЗС

На место был направлен экипаж Росгвардии. 18-летнего северянина задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Росгвардейцам пришлось успокаивать северянина, устроившего дебош на АЗС. Молодой человек приехал на заправку на проспекте Героев-североморцев в Мурманске. В помещении АЗС он спровоцировал конфликт с охранником.

– Парень кричал и сыпал нецензурной бранью, оскорблял посетителей заправки. Требования охранника успокоиться и покинуть помещение игнорировал. Тогда сотрудники АЗС нажали "тревожную" кнопку, – сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Мурманской области.

На место был направлен экипаж Росгвардии. 18-летнего северянина задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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