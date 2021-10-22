В Териберке открыли самую северную в мире станцию для зарядки электромобилей

Полученного за час заряда должно хватить на 50-100 километров пути. Фото: Пресс-служба ПАО «Энел Россия»

В Териберке открыли зарядную станцию для электромобилей. Особенность ее в том, что это первая зарядная станция на нашем побережье Баренцева моря и самая северная для группы Enel в мире.

- Устройство использует общепринятый разъем Type 2 и полностью соответствует международным стандартам. Станция может использоваться при температуре от -40 до +60 градусов, - сообщили в Enel.

Полученного за час заряда должно хватить на 50 - 100 километров пути.

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