В Мурманской области военнослужащий избил жену

Согласно материалам дела, на лице, шее, руках, грудной клетке и животе остались кровоподтеки, кровоизлияния на верхней губе, шее, но не повлекшие вреда здоровью потерпевшей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гаджиевский гарнизонный военный суд рассмотрел административное дело о побоях. По нему проходил военнослужащий одной из воинских частей Гаджиево.

- Между ним и его бывшей женой вечером 20 сентября произошел конфликт. В какой-то момент мужчина ударил потерпевшую один раз в грудь и не менее двух раз по лицу, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Согласно материалам дела, на лице, шее, руках, грудной клетке и животе потерпевшей остались кровоподтеки, не повлекшие вреда здоровью.

В отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.1.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Во время разбирательства северянин полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Поскольку военнослужащие за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ, несут дисциплинарную ответственность, производство было прекращено. Материалы дела направили командиру воинской части для принятия решения о привлечении указанного военнослужащего к дисциплинарной ответственности.

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