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Общество23 октября 2021 12:20

Мобильная ярмарка «Наша рыба» приедет в Ковдор

Северяне смогут купить морепродукты по сниженным ценам
Татьяна ЖДАНОВА
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Как рассказали организаторы, жители смогут приобрести рыбу и морепродукты по цене ниже рыночной.

Как рассказали организаторы, жители смогут приобрести рыбу и морепродукты по цене ниже рыночной.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

6 ноября в Ковдор приедет мобильная ярмарка «Наша рыба» (0+), на которой будут работать фудтраки.

Как рассказали организаторы, жители смогут приобрести рыбу и морепродукты по ценам ниже рыночных. На улице Кошица у гостиницы «Уют» разместятся фудтраки. Их можно будет посетить с 11.00 до 18.00.

Отметим, что ярмарка «Наша рыба» проходит также в Апатитах, Североморске, Кандалакше, Полярных Зорях и Мурманске.

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