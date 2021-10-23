Мобильная ярмарка «Наша рыба» приедет в Ковдор

Как рассказали организаторы, жители смогут приобрести рыбу и морепродукты по цене ниже рыночной. Фото: Антон ЗАБИРОВ

6 ноября в Ковдор приедет мобильная ярмарка «Наша рыба» (0+), на которой будут работать фудтраки.

Как рассказали организаторы, жители смогут приобрести рыбу и морепродукты по ценам ниже рыночных. На улице Кошица у гостиницы «Уют» разместятся фудтраки. Их можно будет посетить с 11.00 до 18.00.

Отметим, что ярмарка «Наша рыба» проходит также в Апатитах, Североморске, Кандалакше, Полярных Зорях и Мурманске.

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