В Абхазии пропала 60-летняя жительница Мурманска

Приметы: рост 168 сантиметров, среднего телосложения. Фото: Поисковый отряд "МурманСпас" / vk.com/murmanspas51

В Абхазии ищут 60-летнюю мурманчанку Ольгу Гулину. Северянка приехала на отдых в Новый Афон. С 7 октября, когда она перестала выходить на связь с родными, ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 168 сантиметров, среднего телосложения.

Всех, кто может помочь с поисками, просят позвонить в полицию: 02, 102, 40-61-10 или в "МурманСпас": 8-911-339-89-41 и 8-911-311-70-20.

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