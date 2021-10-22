В Мурманской области с июля ищут пропавшего туриста из Москвы

Приметы: рост 178 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые сединой, голубые глаза. Фото: Поисковый отряд "МурманСпас" / vk.com/murmanspas51
Волонтеры поискового отряда "МурманСпас" опубликовали новую ориентировку.
59-летний Владимир Лайков в качестве туриста еще 9 июля приехал из Москвы в Оленегорск, но в родной город до сих пор не вернулся.
Приметы: рост 178 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые с сединой, голубые глаза.
С собой взял фиолетовый рюкзак на станке, надувную желто-голубую байдарку.
Всех, кто может помочь с поисками, просят позвонить в полицию: 02, 102 или в "МурманСпас": 8-911-339-89-41 и 8-911-311-70-20.
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