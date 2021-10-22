В Мурманской области на санавиацию потратят 18,4 миллиона рублей

Победителем электронного аукциона не первый год становится АО «Вологодское авиационное предприятие». Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области заключили контракт на предоставление авиационных услуг больным и пострадавшим. Победителем электронного аукциона не первый год становится АО «Вологодское авиационное предприятие».

Из областного бюджета на эти цели потратят 18,4 миллиона рублей. Заказчиком стала Мурманская областная клиническая больница имени П. А. Баяндина.

- На выделенные деньги исполнителю услуг необходимо осуществлять полеты на территории Мурманской области и прилегающих регионов – Республики Карелия и Архангельской области – с использованием имеющихся аэродромов и оборудованных взлетно-посадочных площадок, а также в местах, не оборудованных взлетно-посадочными площадками, при возможности выполнения посадки по решению командира судна, - сообщили в комитете по конкурентной политике региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

План по вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнен на 54%. Прививку сделала 251 тысяча человек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru