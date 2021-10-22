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Общество22 октября 2021 14:05

На выходных в Мурманской области будет морозная погода

Также ожидается снег и порывистый ветер
Ника СВЕТЛОВА
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Рабочая неделя принесла северянам снег. Что же ждет жителей Мурманской области на выходных?

Рабочая неделя принесла северянам снег. Что же ждет жителей Мурманской области на выходных?

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Рабочая неделя принесла северянам снег. А что ждет жителей Мурманской области на выходных?

- 23-24 октября ожидается местами снег, в отдельных районах порывистый ветер, температура воздуха ночью -1 - 6°, при прояснениях до -11°, днем от +1 до -4°. Ночью 25 октября на Кольский полуостров распространится гребень антициклона: ожидается морозная погода, температура воздуха от -5 до -13°. Днем 25 октября Мурманская область будет находиться под влиянием очередного атлантического циклона с центром на севере Ботнического залива: ожидается снег, в основном на юге области, температура воздуха от +1 до -4°, - сообщили в региональном гидрометцентре.

Напомним: 22 октября в регионе прогнозировали сильный ветер.

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