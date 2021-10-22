В УФНС России по Мурманской области рекомендуют в этот период воспользоваться интерактивными сервисами. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

С 1 по 30 ноября личный прием налогоплательщиков в Мурманской области приостановят. Это делается в связи с исполнением указа президента России.

В УФНС России по Мурманской области рекомендуют в этот период воспользоваться интерактивными сервисами. Они опубликованы на сайте ФНС России. Кроме того, будет работать единый контакт-центр ФНС России - граждане могут позвонить на бесплатную линию по номеру 8-800-222-22-22.

- Организации и предприниматели кольского края могут, как и прежде, сдавать отчетность, направлять запросы и получать иные услуги налоговой службы в электронном виде с помощью телекоммуникационных каналов связи, – сообщили в УФНС по Мурманской области.

В ведомстве отметили, что бумажную корреспонденцию будут принимать через специальные боксы, установленные при входе в налоговую инспекцию. Все документы будут зарегистрированы и обработаны в установленном порядке. Северянам напоминают, что при выборе данного способа взаимодействия следует указать номер контактного телефона для дистанционного решения возможных вопросов.

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