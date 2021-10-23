В Мурманске стартует международный кинофестиваль

Фестиваль проходит при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Мурманской области. Фото: Северный Характер. Мурманск. Продюсерский центр / vk.com/northern_character

Финский фильм «Купе № 6» откроет XIII международный кинофестиваль «Северный характер» в Мурманске. Он пройдет с 25 по 28 ноября, но кинопоказы стартуют раньше - 22 ноября.

В этом году оргкомитет получил более 300 заявок. Для участия в фестивале отобрали 89 работ из России, Швеции, Финляндии, Норвегии, Нидерландов, Ирана, Швейцарии, Армении, Таджикистана и Грузии. Зрители увидят кино в пяти номинациях: полнометражный фильм, документальный фильм до 90 минут и документальный фильм до 60 минут, телевизионная программа до 60 минут и короткометражный игровой фильм. А 6 фильмов покажут вне конкурса.

- Международное жюри возглавит известный российский режиссер Алексей Рудаков. Россию в составе жюри представят актриса Елена Захарова, режиссер Владимир Щегольков и кинорежиссер-документалист, директор Дома кино Екатерина Головня. Также на кинофестиваль приедут актриса и продюсер Герильд Маусет из Норвегии, киновед и критик из Грузии Дали Окроперидзе, режиссер, продюсер и сценарист из Швеции Валентина Свенссон. Режиссер Майкл Хатчисон-Рейс из Финляндии будет оценивать фильмы фестиваля онлайн, - сообщили в министерстве культуры Мурманской области.

Главной площадкой фестиваля станет «Океан-холл» конгресс-отеля «Меридиан». Конкурсные фильмы можно будет посмотреть в библиотеках, музеях, Дворце культуры имени Кирова и нескольких кафе Мурманска.

Стартует фестиваль с финского фильма «Купе № 6», который претендует на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Отметим, что часть ленты снималась в Мурманске. Вход на кинопоказ, как и на все остальные ленты фестиваля, будет свободным.

Фестиваль проходит при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Мурманской области.

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