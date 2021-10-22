Около сотни домов в Мурманске останутся без горячей воды и тепла

Согласно данным от Мурманской ТЭЦ, причиной отключений станут работы на теплосети. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Озвучен список адресов в Мурманске, где с 23.00 23 октября до 9.09 24 октября отключат отопление. По данным Мурманской ТЭЦ, причина отключения - работы на теплосети.

Кроме отопления в домах будет отсутствовать и горячее водоснабжение. Отключение произойдет на улицах Старостина, Мира, проезд Связи, Маклакова, Карла Маркса, Планерной, Академика Книповича, Северный проезд, Софьи Перовской, Капитана Буркова, Полярные Зори, Трудовые Резервы, Радищева, Гвардейской, Скальной, Новое Плато, Папанина, Тарана, Рогозерской и Сполохи.

С подробным списком домов можно ознакомиться здесь.

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