В Мурманской области в 2021 году уложили 1,3 миллиона квадратных метров асфальта

На дорогах региональной сети и в Коле все работы были завершены досрочно. А вот в Мурманске есть отставание. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Итоги работы по ремонту дорог в Мурманской области подвели на заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. По данным вице-губернатора Юрия Сердечкина, в этом году уложены 1,3 миллиона квадратных метров асфальта. Это на треть больше, чем в прошлом году.

На дорогах региональной сети и в Коле все работы были завершены досрочно. А вот в Мурманске есть отставание.

– Люди обоснованно задают вопрос: почему снег выпал, а в городе на некоторых дорогах до сих пор нет асфальта? Прошу руководство города пояснить причины срыва сроков и рассказать, что вы планируете делать, – отметил Юрий Сердечкин.

Отметим, что дорожники успели выполнить значительную часть работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», запланированную на 2022 год.

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