В Мурманской области беременные женщины, кормящие матери и дети в возрасте до 3 лет получат бесплатное питание по новой схеме

В ходе обсуждения депутаты заострили внимание на вопросах дальнейшей индексации выплат, необходимости учета реальных потребностей матерей и детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по здравоохранению, на котором рассмотрели законопроект о новой схеме бесплатного обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет. С 1 января 2022 года такая мера поддержки будет предоставлена в виде денежных выплат.

- Такой мерой поддержки смогут воспользоваться не все, а те, у кого есть медицинские показания, в частности, граждане с низким доходом, представители малоимущих или многодетных семей, – подчеркнула председатель комитета Лена Лукичева.

В ходе обсуждения депутаты заострили внимание на вопросах дальнейшей индексации выплат, необходимости учета реальных потребностей матерей и детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

План по вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнен на 54%. Прививку сделала 251 тысяча человек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru