В Апатитах на пешеходном переходе сбили пожилую северянку

Все случилось на глазах у других пешеходов, которые ждали "зеленый". Фото: Скриншот видео

21 октября в Апатитах на пешеходном переходе на перекрестке улиц Космонавтов и Строителей сбили пожилую северянку.

- Женщина переходила проезжую часть дороги на красный сигнал светофора. По данному факту проводится проверка, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Все случилось на глазах у пешеходов, которые ждали "зеленый". Видео ДТП можно посмотреть здесь.

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