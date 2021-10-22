Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Дом. Семья22 октября 2021 10:26

В Кандалакше стая бродячих собак загрызла теленка

Северяне боятся, что псы нападут на детей
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Местные жители рассказывают, что после лета некоторые нерадивые хозяева бросают собак, из-за чего стая множится. Фото: Ольга Александрова / vk.com/id398587396

Местные жители рассказывают, что после лета некоторые нерадивые хозяева бросают собак, из-за чего стая множится. Фото: Ольга Александрова / vk.com/id398587396

Жительница Кандалакши Ольга Александрова рассказала, что стая бродячих собак загрызла теленка из ее хозяйства. Случилось это 21 октября, а за неделю до этого псы убили четырех гусей.

Все произошло в районе улицы Лесной, где много частных домов. Местные жители рассказывают, что после лета некоторые нерадивые хозяева бросают собак, из-за чего стая множится.

- Их уже больше 20, - рассказала "КП"-Мурманск" Ольга Александрова. - Я обращалась в администрацию города, но безрезультатно.

По ее словам, отловили только трех щенков, а вот взрослых собак поймать не могут. И это при том, что животные не боятся даже перелезать за забор.

Проблема бродячих собак в Кандалакшском районе стоит очень остро. Они нападают на нерп и на людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

План по вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнен на 54%. Прививку сделала 251 тысяча человек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru