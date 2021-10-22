В Кандалакше стая бродячих собак загрызла теленка

Местные жители рассказывают, что после лета некоторые нерадивые хозяева бросают собак, из-за чего стая множится. Фото: Ольга Александрова / vk.com/id398587396

Жительница Кандалакши Ольга Александрова рассказала, что стая бродячих собак загрызла теленка из ее хозяйства. Случилось это 21 октября, а за неделю до этого псы убили четырех гусей.

Все произошло в районе улицы Лесной, где много частных домов. Местные жители рассказывают, что после лета некоторые нерадивые хозяева бросают собак, из-за чего стая множится.

- Их уже больше 20, - рассказала "КП"-Мурманск" Ольга Александрова. - Я обращалась в администрацию города, но безрезультатно.

По ее словам, отловили только трех щенков, а вот взрослых собак поймать не могут. И это при том, что животные не боятся даже перелезать за забор.

Проблема бродячих собак в Кандалакшском районе стоит очень остро. Они нападают на нерп и на людей.

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