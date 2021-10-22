В Умбе в сгоревшем доме нашли тело мужчины

По факту смерти северянина проводится доследственная проверка. Фото: СУ СКР по МО

Около девяти вечера 20 октября в Умбе загорелось одноэтажное деревянное здание по адресу улица Советская,10.

- В результате пожара строение обгорело на площади 50 квадратных метров. На месте пожара работали два пожарно-спасательных подразделения в составе 14 человек, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

В сгоревшем доме нашли тело 36-летнего мужчины.

- В настоящее время личность погибшего установлена, мужчина 1985 года рождения проживал в нежилом строении, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

По факту смерти северянина проводится доследственная проверка.

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