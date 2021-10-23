Комментарий эксперта: что делать, если в соседней квартире умер человек и плохой запах мешает жить

Если квартира в муниципальной собственности, то организацией санитарной обработки займется комитет по имущественным отношениям.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Одна из самых неприятных ситуаций, в которую никому не пожелаешь попасть, - это смерть соседа, о которой стало известно не сразу. К сожалению, не так редки случаи в городах Мурманской области, когда тело одинокого проживающего человека нашли не сразу.
В таких случаях жильцы целого подъезда могут страдать от неприятного запаха. Как с ним бороться, разбиралась наша редакция.
Если у умершего были родственники, то, согласно статье 210 Гражданского кодекса РФ, позаботиться о дезинфекции должны они. В случае, если они не хотят связываться с этим, можно и нужно обратиться в Госжилинспекцию, прокуратуру и даже в суд. Если квартира в муниципальной собственности, то организацией санитарной обработки займется комитет по имущественным отношениям.
А что делать, если у умершего нет близких, которые могли бы унаследовать недвижимость?
Такое имущество называется выморочным.
- На предмет установления признаков выморочного имущества в отношении жилого помещения любой гражданин может обратиться в комитет имущественных отношений города Мурманска. В обращении необходимо указать адрес жилого помещения и иную доступную информацию о собственнике рассматриваемого жилого помещения. Если в обращении указано на ненадлежащее санитарное состояние выморочного жилого помещения, угрожающее жизни и здоровью граждан, комитетом проводятся мероприятия по организации проведения санитарной обработки жилого помещения, - сообщили "КП"-Мурманск" в администрации Мурманска.
Информацию о случаях выявления выморочных жилых помещений можно направить на адрес электронной почты комитета kio@citymurmansk.ru или почтовым отправлением по адресу: г. Мурманск, ул. Комсомольская, 10.
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