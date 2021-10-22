В Никеле появится гостинично-рекреационный комплекс

В новый гостинично-рекреационный комплекс в Никеле вложат 17,5 миллиона рублей. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Один из резидентов Арктической зоны РФ планирует построить в Никеле гостинично-рекреационный комплекс Vianickel.

- Помимо номерного фонда, комплекса оздоровительных процедур и развлечений инвестор планирует оказывать транспортные и информационные услуги для трансграничных путешественников, - сообщили в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

Номера будут класса «стандарт» и «люкс», гостям предложат услуги по уходу за телом, косметологические, банный комплекс с бочками-купелями, а также экскурсии.

Стоимость проекта составляет 17,5 миллиона рублей, открыть его планируют к 2023 году.

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