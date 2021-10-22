Жителей Мурманской области предупреждают о сильном ветре

22 октября в Мурманской области будет сильный ветер. Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики предупреждают северян о сильном ветре.

- 22 октября по Мурманской области ожидается ухудшение погодных условий в виде сильного ветра в порывах 15-18 м/с, утром и днем в районе Кировска в порывах до 23 м/с, - сообщили в гидрометцентре Мурманской области.

http://www.murmansk.kp.ru/online/news/4486762/Ранее в регионе была метель.

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