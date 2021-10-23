Жителей Мурманской области предупреждают о новом способе мошенничества с опросом о вакцинации

Жителей Мурманской области предупреждают о новом виде мошенничества. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жителей Мурманской области предупреждают о новом виде мошенничества.

- Пока в нашем регионе таких случаев не было зафиксировано, - рассказал начальник отделения по раскрытию мошенничеств УУР УМВД России по Мурманской области Станислав Сидоров.

Но в других городах жители сообщают, что им звонят неизвестные под предлогом опроса о вакцинации. Человеку предлагают ответить на вопросы, нажимая при этом определенные цифры в телефоне. Ранее об этом рассказывал глава Ковдорского района Сергей Сомов.

В полиции отмечают, что с таким способом обмана не сталкивались, поэтому сказать, как именно обманывают через "опрос", не могут. Есть вероятность, что у человека пытаются выведать персональные данные.

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