Жителей Мурманской области предупреждают о новом способе мошенничества с опросом о вакцинации

Жителей Мурманской области предупреждают о новом виде мошенничества.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Жителей Мурманской области предупреждают о новом виде мошенничества.
- Пока в нашем регионе таких случаев не было зафиксировано, - рассказал начальник отделения по раскрытию мошенничеств УУР УМВД России по Мурманской области Станислав Сидоров.
Но в других городах жители сообщают, что им звонят неизвестные под предлогом опроса о вакцинации. Человеку предлагают ответить на вопросы, нажимая при этом определенные цифры в телефоне. Ранее об этом рассказывал глава Ковдорского района Сергей Сомов.
В полиции отмечают, что с таким способом обмана не сталкивались, поэтому сказать, как именно обманывают через "опрос", не могут. Есть вероятность, что у человека пытаются выведать персональные данные.
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