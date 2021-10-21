Жительница Мурманска подарила Александру Васильеву советский бюстгальтер

Интерес советского бюстгальтера в том, что раньше предметы нижней одежды делали на заказ.

В Мурманск прилетел историк моды Александр Васильев, который привез выставку картин своего отца Александра Павловича Васильева.

На открытии экспозиции он рассказал, что недавно ему написала жительница Мурманска.

- Она рассказала, что у нее сохранился ненадеванный бюстгальтер ее мамы, и спросила, можно его подарить. Я сказал, что с удовольствием возьму в свою коллекцию, - рассказал Александр Васильев.

В его коллекции уже насчитывается более полумиллиона картин, предметов одежды разных эпох и других антиквариатах вещей. Интерес советского бюстгальтера в том, что раньше предметы нижней одежды делали на заказ.

Также северяне подарили именитому гостю брусничный соус с хреном и джем из северных ягод.

22 октября в филармонии состоится творческая встреча «Русские сезоны Сергея Дягилева и мода».

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