Роспотребнадзор по Мурманской области ужесточил требования к обязательной вакцинации работников

Непривитые, имеющие противопоказания и прочие могут составлять не более 20% коллектива. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В июле этого года в Мурманской области ввели обязательную вакцинацию для представителей отдельных профессий. В частности речь идет о работников общественного транспорта, педагогах и т.д. По последним данным оперштаба, сейчас в регионе вакцинировались 253 952 человек или 54,64% от запланированного объема.

- Имеющийся охват первичной вакцинацией взрослого населения от ковида не может обеспечить стабилизацию эпидситуации, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Мурманской области.

Поэтому врио главного государственного санитарного врача Мурманской области Александра Сергеева подписала документ, согласно которому руководителям компаний и ведомств необходимо обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 80% коллектива с учетом переболевших не более 6 месяцев назад и вакцинированных.

Непривитые, имеющие противопоказания и прочие могут составлять не более 20% коллектива.

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