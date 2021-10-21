В Мурманске две девушки пытались украсть в магазинах алкоголь

В настоящее время в отношении злоумышленниц полицейскими составлены административные протоколы.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманске сразу из двух магазинов поступил сигнал, что покупатели пытаются вынести товар, не оплатив его. Воровками оказались девушки.
- В первом случае сигнал поступил вечером из гипермаркета на проспекте Ленина. Прибывшие на место росгвардейцы выяснили у работников магазина, что одна из посетительниц в отделе со спиртным взяла с прилавка бутылку с алкоголем и направилась к выходу, обойдя кассовую зону. Аналогичное происшествие произошло ночью в гипермаркете на улице Радищева. Девушка зашла в закрытую зону и взяла с полки две бутылки дорогостоящего алкоголя, после чего попыталась с ним скрыться, - сообщили в управлении Росгвардии по Мурманской области.
В обоих случаях северянок заметили сотрудники магазинов. В настоящее время в отношении злоумышленниц полицейскими составлены административные протоколы.
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