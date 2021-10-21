Прокуратура будет судиться с Советом депутатов Мурманска в областном суде

Спор прокуратуры и горсовета будет рассматривать не городской суд, а областной. Фото: sudmus.murman.ru/

В начале октября стало известно, что прокуратура обратилась в Октябрьский районный суд с иском к Совету депутатов Мурманска.

Надзорное ведомство хочет оспорить два решения горсовета: что глава администрации должен согласовывать с депутатами увольнение руководителей комитетов и других муниципальных структур, а также что Совет входит в состав учредителей муниципальной газеты «Вечерний Мурманск».

Спор прокуратуры и горсовета будет рассматривать не городской суд, а областной. Исковое заявление было зарегистрировано в этой инстанции 18 октября.

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