Прокуратура будет судиться с Советом депутатов Мурманска в областном суде

Спор прокуратуры и горсовета будет рассматривать не городской суд, а областной. Фото: sudmus.murman.ru/
В начале октября стало известно, что прокуратура обратилась в Октябрьский районный суд с иском к Совету депутатов Мурманска.
Надзорное ведомство хочет оспорить два решения горсовета: что глава администрации должен согласовывать с депутатами увольнение руководителей комитетов и других муниципальных структур, а также что Совет входит в состав учредителей муниципальной газеты «Вечерний Мурманск».
Спор прокуратуры и горсовета будет рассматривать не городской суд, а областной. Исковое заявление было зарегистрировано в этой инстанции 18 октября.
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