Прогноз погоды в Мурманске на 22 октября 2021 года: метель и сильный ветер

Северянам напоминают о гололедице. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Северян уже второй день подряд предупреждают о непогоде. Рассказываем, какая погода будет в Мурманской области 22 октября 2021 года.

- Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью временами, днем местами снег. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, местами сильный, метель. Температура воздуха ночью -1 - 6°, ночью при прояснениях до -11°, днем от +2 до -3°, - сообщает Мурманское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также северянам напоминают о гололедице.

Напомним: в Апатитах северянка, поскользнувшаяся на льду, попала под грузовик.

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